PM lança mais uma fase da ‘Operação Catraca’ em Manaus e Região Metropolitana

O Comandante Geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel David Brandão, lançou a ‘Operação Catraca’ em toda capital amazonense e Região Metropolitana, nesta quinta-feira (19). De acordo com informações do novo comandante geral, após um levantamento feito pelas Companhias Interativas Comunitárias (Cicom’s), a operação vai focar nas áreas onde há maior número de ocorrências.

As ações da ‘Operação Catraca’ da Polícia Militar intensificará abordagens a veículos e pessoas, sendo mais específica, reduzindo, portanto, os índices de criminalidade. A PM atuará com reforço de 600 policiais militares e contará com os três grandes comandos que compreendem: Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Comando de Policiamento do Interior (CPI) e Comando de Policiamento Especializado (CPE).

A operação irá atuar principalmente à noite, onde, segundo o coronel Brandão, ocorrem cerca de 65% das ocorrências. A população pode contribuir com as ações denunciando através do 190 e também dos telefones do supervisor de área da Rocam: 99280-7574 e da Força Tática: 99422-0044.

