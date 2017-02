PM entrega novas viaturas no Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas realizou, na manhã desta terça-feira (14), a entrega de novas viaturas caracterizadas as unidades da instituição na capital e no interior do Estado. A solenidade aconteceu no pátio do Comando Geral, situado no bairro de Petrópolis, Zona Sul.

Durante a solenidade, o comandante geral da PM, coronel David Brandão, informou que as novas viaturas foram um legado deixado pelos Jogos Olímpicos, ocorridos no Amazonas, e servirão para atender a sociedade de um modo geral.

O subcomandante geral da corporação, coronel Walter Cruz, recomendou aos comandantes das unidades que receberam os novos veículos e utilizem “com muito esmero, responsabilidade e zelo”, tendo em vista, que os veículos têm a finalidade de melhorar o serviço prestado à população.

As unidades contempladas com as viaturas caracterizadas foram o 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Tabatinga; 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Tapauá; Comando de Policiamento de Área Sul (CPA SUL); Batalhão de Trânsito (BPTran); Centro de Formação de Condutores da Polícia Militar; e Colégios Militares da Polícia Militar (CMPMs) unidades I, II e V; outras duas viaturas foram doadas ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Ao final do evento, os comandantes realizaram a inspeção dos veículos.

Com informações da assessoria