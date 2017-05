PM e Seap realizam revista na Vidal Pessoa

Na manhã desta sexta-feira (5), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizaram um procedimento de revista na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), localizada na Avenida Sete de Setembro, Centro.



O objetivo da ação era detectar rotas de fuga como grades serradas e escavações de túneis. O efetivo empregado realizou uma vistoria nas celas dos dois pavilhões que abrigam presos. A operação que teve início às 6h foi concluída às 9h sem alterações, não tendo sido encontrado nenhum túnel ou cela com grades alteradas, quebradas ou serradas.

O procedimento contou com um efetivo de 52 pessoas entre policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e servidores da Seap. A Cadeia Pública possui atualmente 190 presos que serão transferidos até o dia 15 de maio para uma ala já concluída do Centro de Detenção Provisória II (CDP II), localizado no km 8 da BR-174.

Com informações da assessoria