PM é intimidado por comandante após abordar “amigo” dele com placa adulterada

O coronel da Polícia Militar do Amazonas, Walter Cruz, teria intimidado um policial militar durante uma ocorrência, na tarde deste sábado (8), para supostamente livrar um “amigo”. O fato aconteceu após o policial da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), identificado somente como “Benaior”, abordar um veículo com a placa adulterada, na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, Zona Centro-Sul.

Durante a abordagem, o policial teria verificado que a placa do carro estava adulterada. Dentro do automóvel também foi encontrada uma balança de precisão e joias. Diante da situação, o PM disse que iria levar o motorista para a delegacia para prestar esclarecimentos.

O motorista se exaltou e disse que era amigo pessoal do comandante Walter Cruz e ameaçou ligar para ele se o PM insistisse em levá-lo preso.

Conforme uma fonte policial, o motorista falou que o PM queria ficar com as joias e, por isso, estava tentando prendê-lo.

Em seguida, o homem teria ligado para o comandante e informado que havia sido abordado pelo PM e que ele teria sido agressivo e tentado suborná-lo. Em seguida, Walter Cruz teria ligado para o policial e o questionado sobre as supostas denúncias.

Mesmo com a ligação do comandante, o policial levou o motorista para o 12º Distrito Integrado da Polícia (DIP).

O delegado plantonista do DIP, Felipe Lago, não quis comentar sobre o caso da suposta intimidação sofrida pelo PM, apenas disse que a Polícia Civil iria atuar no caso do carro com a placa adulterada. A outra situação seria investigada pela Polícia Militar. Uma equipe da Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) foi enviada a delegacia para ouvir o policial.

A reportagem foi até o DIP e tentou falar com o um policial da DJD, porém ele não quis comentar o caso. Os outros policiais da 23ªCicom, que estava na ocorrência, também não quiseram comentar sobre o assunto, apenas negaram que Benaior teria recebido a ligação do comandante.

Tentamos entrar em contato por telefone com assessoria da PM, porém as ligações não foram atendidas.

