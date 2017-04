PM e Bombeiros deflagram operação de combate a criminalidade no AM

Mais de sete mil policiais e bombeiros vão atuar a partir desta quinta-feira (20), no combate a criminalidade em Manaus e também no interior. As ações fazem parte da ‘Operação Tiradentes’ que foi lançada nesta tarde na praça Heliodoro Balbi, no Centro de Manaus. Até a próxima segunda-feira (24), as equipes irão ocupar as áreas de maior incidência de homicídios e roubos.

Segundo o comandante da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), David Brandão, os policiais vão atuar nas barreiras, em fiscalizações de bares e estabelecimentos comerciais, além de reforçar os trabalhos da Operação Catraca nos ônibus e efetivos nas ruas. “As atividades vão ser realizadas em duas fases. A primeira com as fiscalizações e acompanhamento das barreiras e principais saídas de Manaus. E a segunda fase vão ser os patrulhamentos em bares, becos e vielas”, disse.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Fernando Paiva Junior destacou que a população amazonense vai ter a oportunidade de vê o potencial das forças no estado. “O reforço vai ser feito durante o feriado e fim de semana. O trabalho dos bombeiros vai ser de prevenção de sinistro, salva guarda do patrimônio e principalmente da vida das pessoas. Vamos fiscalizar locais de grande aglomeração como balneários, para a prevenção aquática’, detalhou.

O policiamento ostensivo vai ser intensificado nos terminais rodoviários e fluviais, além do patrulhamento setorizado nas áreas residenciais.

Os pontos de atuação do CBMAM na capital serão: Praça Eliodoro Balbi (Praça da polícia), Ponta Negra, Av. Torquato Tapajós (em frente ao Clube Municipal), Barreira Policial (AM 010 e BR 174), Rotatória do Coroado, Ponte Rio Negro, Largo São Sebastião, Terminal de ônibus T5, Av. Grande Circular (rotatória do produtor), Av. Noel Nutels (shopping Sumaúma). As equipes também vão realizar vistorias e fiscalizações em casas de shows e locais de concentração de público. No interior, o trabalho vai ser feito nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tabatinga, Iranduba e Rio Preto da Eva.

A ‘Operação Tiradentes’ foi batizada com esse nome, por conta do Dia de Tiradentes, que é patrono das Polícias Militares de todo o País. As ações, são realizadas, simultaneamente, em cada estado brasileiro e Distrito Federal (DF).

Manoela Moura

EM TEMPO