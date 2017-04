PM é baleado e autor dos disparos morre em confronto com policiais

Suspeito de atirar no soldado da Polícia Militar, L. Castro, durante uma perseguição, Wellison Brito Paz, 21, foi morto com dois tiros no peito, após trocar tiros com policiais militares da Rocam. O caso ocorreu por volta das 22h de sábado (15), na rua Copacabana, núcleo 16, bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

O policial foi socorrido e levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por procedimentos médicos e segue internado em estado estável.

Segundo a polícia, Wellison foi jogado do carro ainda em movimento pelo comparsa.De acordo com informações da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Wellison e um comparsa, não identificado, estavam em um veículo, modelo Gol e de cor prata, quando foram abordados por policiais militares da 27a Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos começaram a fugir em alta velocidade e atiraram contra a guarnição. Um dos disparos atingiu a perna do soldado L Castro.

Ainda segundo informações da DEHS, os policiais então solicitaram apoio da Rocam que atirou contra os criminosos. Na fuga, o comparsa jogou Wellison do carro e, então, o suspeito foi baleado duas vezes no peito. Wellison chegou a ser socorrido ao Pronto-socorro João Lucio, mas acabou vindo a óbito. O comparsa do suspeito fugiu sem ser identificado.

O caso foi registrado na DEHS como morte por ação policial.

Ana Sena

EM TEMPO