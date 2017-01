PM é baleado durante assalto e trio é preso

O policial militar Ramos Marques da 18º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi baleado de raspão no antebraço durante uma troca de tiros com assaltantes. O fato ocorreu na madrugada deste sábado (21), na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. Três suspeitos foram presos.

Conforme a Polícia Militar, a ocorrência começou por volta das 3h, na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, também na Zona Norte, onde os suspeitos roubaram um carro em um posto de combustível.

De acordo com a Polícia Civil, Eduardo Macedo Silva, 21, e Lucas de Souza Lima, 20, e outro um comparsa, ainda não identificado, abordaram um casal que estava abastecendo o carro no posto de combustível e exigiram que eles saíssem do veículo. Em seguida, os suspeitos fugiram no carro das vítimas.

Na ocasião, o casal acionou a 18º Cicom. O carro foi localizado na avenida Torquato Tapajós, através do GPS. Ao chegaram ao local, os policiais foram recebidos com tiros. Durante a ação, o policial foi baleado de raspão no antebraço.

O trio foi levado para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados por roubo consumado.

Após procedimentos cabíveis na delegacia, serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficarão à disposição da Justiça.

