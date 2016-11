PM é baleado ao evitar assalto em frigorífico no Hileia; dupla fugiu após a troca de tiros

O sargento da Polícia Militar, Júlio Galvão, evitou um assalto na tarde desta sexta-feira (4), por volta das 15h, no frigorífico JB situado na avenida desembargador Paulo Jacob, conjunto Hileia, bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Na ocasião, o policial, que estava de folga, acabou sendo baleado e a dupla de suspeitos fugiu.

O PM estava fazendo compras no estabelecimento, quando percebeu a presença de dois homens suspeitos, ainda não identificados. No local, o sargento os abordou e eles acabaram trocando tiros. Júlio Galvão foi atingido na área do abdômen e os infratores fugiram em uma motocicleta, de características não reveladas. Não há informações se os assaltantes também foram baleados.

O sargento, que faz parte da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), apresentou quadro estável. Ele foi atendido no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Redenção e depois transferido para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Doutor Platão Araújo, na Zona Leste.

A 17ª Cicom foi acionada e ficou responsável por coletar informações sobre o caso. As viaturas da companhia fizeram uma ronda pela área a fim de prender os suspeitos. Entretanto, até a publicação deste conteúdo ninguém havia sido preso.

