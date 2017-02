PM divulga balanço das operações do fim de semana

Mais de quatro mil policiais militares estiveram trabalhando nas ruas da capital durante as operações realizadas no fim de semana em todos os locais onde aconteceram as folias de carnaval. O efetivo contou com 350 viaturas e equipes do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Policiamento do Interior (CPI) e Policiamento Especializado (CPE).

Os patrulhamentos foram intensificados com objetivo de combater a criminalidade e manter dentro da normalidade os índices da segurança pública.

“A Polícia Militar cumpre mais uma vez sua honrosa missão de servir e proteger a sociedade amazonense, executando ações de prevenção e repressão da criminalidade, visando garantir e manter a ordem pública”, ressaltou o comandante geral da PM, coronel David Brandão.

De sexta-feira (17), a domingo (19), as ações resultaram na abordagem de 16.900 pessoas e 9.163 veículos entre ônibus coletivos, motocicletas, carros de passeio, táxis, mototáxis e caminhões. Também foram vistoriados 116 bares e similares. Três armas de fogo foram apreendidas, 19 veículos furtados ou roubados, recuperados; 32 pessoas detidas em flagrante ou que assinaram termos circunstanciados de ocorrência (TCO’s), e um veículo apreendido por irregularidades.

“Durante os três dias, o patrulhamento ostensivo ganhou reforço em locais estratégicos, nos mais diversos horários e em potenciais alvos de atuação de criminosos”, destacou o subcomandante geral, coronel Walter Cruz.

Com informações da assessoria.