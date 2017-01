PM desencadeia ‘Operação Arcanjo’ nos ramais de Iranduba

O Comando de Policiamento do Interior (CPI), da Polícia Militar, desencadeou, nesta quinta-feira (12), a ‘Operação Arcanjo, com o objetivo de assegurar a tranquilidade dos moradores do município de Iranduba (distante 27 Km de Manaus). Foram mobilizados aproximadamente 87 policiais militares para ação, que deve continuar até o próximo domingo (15).

As ações operacionais vão somar com o policiamento que já vem sendo empregado no município e nas comunidades do entorno. O policiamento ostensivo terá reforço neste fim de semana, abrangendo locais como o distrito de Cacau Pirera.

O principal foco é atingir as comunidades com maior incidência de homicídios. A operação também irá reforçar as fiscalizações nas estradas e nos ramais com abordagens aos coletivos, veículos utilitários e de passeio.

Outro objetivo da ação é a recaptura de possíveis foragidos das últimas rebeliões do sistema prisional de Manaus. A operação é uma determinação do Comando Geral da instituição, que desde o último dia (1º) vem reforçando o patrulhamento na capital e em todo o interior do Estado.

Com informações da assessoria