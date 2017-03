PM combate criminalidade com operações na capital e interior

Pelo menos quatro operações serão deflagradas, neste final de semana, pela Polícia Militar (PM) com o objetivo de combater a criminalidade em toda cidade de Manaus, Região Metropolitana e municípios do interior do Estado.

De acordo com informações da assessoria da PM, será empregado o efetivo de policiais militares da capital e interior, pertencentes a todas as unidades operacionais subordinadas ao Comando Geral. A tropa atuará em todas as ações de combate e prevenção de crimes e atuará também na preservação do patrimônio público e privado

Fases Operacionais

Operação 35º Aniversário de Rio Preto da Eva – Será cumprida a missão institucional no evento em comemoração ao aniversário da cidade, apoiando a prefeitura local na preservação e manutenção da ordem pública. A operação será desencadeada a partir de hoje (31), 1º e 2 de abril, sucessivamente, pois deverá atrair um público estimado em cerca de 90 mil pessoas e terá atrações artísticas nacionais, o que demanda atenção redobrada na segurança pública daquela cidade. A operação será integrada entre os demais componentes da segurança pública nas esferas estadual e municipal.

Com informações da assessoria