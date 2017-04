PM apreende equipamentos utilizados em extração de madeira ilegal

A Polícia Militar do Amazonas, através do 3º Pelotão, localizado no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), apreendeu, na tarde desta segunda-feira (3), por volta das 16h, diversos equipamentos utilizados na extração, corte e comercialização de madeiras. Entre as árvores que eram alvos dos exploradores estavam castanheiras centenárias.

Segundo informações do 3º sargento, Edson Carvalho, após receberem uma denúncia informando que um grupo estava nas matas de uma comunidade, localizada em um ramal, a cerca de 10 km da sede do município, extraindo madeira. Os policiais foram até o local e constataram a denúncia.

Ainda conforme informações do sargento, quando perceberam a aproximação da viatura policial, os suspeitos fugiram pela mata. Somente uma senhora de 54 anos foi deixada para trás.

No local das extrações foi encontrado uma moto-serra; duas roçadeiras; duas espingardas; três tocos de armadilhas; dois terçados; quatro cartuchos calibre 16 intactos; dois frascos com pólvora, chumbos e espoletas; uma boca de lobo; três baldes vazios; uma panela; um balde com 20 litros de gasolina e um balde com 20 litros de óleo queimado.

Todos os objetos apreendidos foram apresentados no 35º Delegacia Integrada de Polícia (DIP), localizado na Vila do Careiro da Várzea. Os policiais militares do 3º Pelotão ainda estão em busca dos donos dos materiais apreendidos. Caso sejam encontrados, serão responsabilizados juntos às Leis de Crimes Ambientais pelo corte das arvores das castanheiras, além de uso de arma de fogo.

