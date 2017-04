PM apreende celulares e drogas em presídio de Boca do Acre

Policiais Militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), localizada no município de Boca do Acre (distante de Manaus cerca de 1.028 km de Manaus), fizeram uma revista no presídio local e encontraram vários telefones celulares, além de outros objetos proibidos dentro das celas.

Segundo informações do Sargento PM Carvalho da 5ª CIPM de Boca do Acre, a revista foi uma ação de prevenção dentro do presídio, uma vez que fontes informaram que alguns detentos tentaram, na semana passada, contra a vida de outro detento. Por questões de segurança os grupos foram separados e a revista feita.

Ainda conforme informações do sargento Carvalho, dentro das celas foi encontrado dez telefones celulares, duas porções de supostamente maconha, oito carregadores de telefone celular, além de diversos outros utensílios perfuro-contundentes que geralmente são utilizados nos presídios como armas.

Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município e oito detentos também foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento.

Com informações da assessoria