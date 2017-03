PM apreende 4 kg de maconha e pistola em boca de fumo da Zona Sul

Aproximadamente quatro quilos de drogas e uma arma de fogo foram apreendidos no final da tarde desta segunda-feira (13), em uma residência localizada no beco da República, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus. Um homem, não identificado, suspeito de ser dono dos entorpecentes conseguiu fugir ao avistar a equipe da Polícia Militar (PM).

Segundo informações do tenente Francisco Neto da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais foram ao local, por volta das 17h30, após denúncia anônima. O informante declarou que no local havia uma grande quantidade de drogas.

“Quando estávamos lá, o suspeito viu a gente e correu para dentro da casa dele. Com a permissão de um dos moradores, nós entramos e fizemos as buscas. No segundo andar encontramos os entorpecentes e a arma”, disse.

No local, a equipe policial apreendeu quatro pacotes de maconha, cinco saquinhos do mesmo entorpecente, 34 trouxinhas de supostamente oxi e uma pistola Taurus, calibre 840.

O material foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manoela Moura

EM TEMPO