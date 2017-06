PM-AM teve mais de 53 mil ligações ao 190 nos quatros primeiros meses de 2017

Atendimento é realizado por policiais militares – fotos: Márcio Melo

De janeiro a abril deste ano, o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) registrou 53.316 ligações da população amazonense, sendo que desse total apenas 10% estavam relacionadas ao atendimento de ocorrências e de 1% a 2% estão ligados a trotes, como aponta o levantamento feito recentemente pelo órgão.

Nos quatro primeiros meses de 2017, o Ciops registrou várias ocorrências

O coronel da Polícia Militar (PM) e coordenador da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), Oliveira Filho, explicou que o sistema do órgão contabiliza essas ligações, identifica os números reticentes, separa e encaminha mensalmente para a SSP-AM, classificando-as como trotes. Isso faz parte dos diversos trabalhos técnicos e científicos que as policias realizam com temas de atendimento emergencial.

O coronel salienta que as ligações caracterizadas como trotes, por mais que apresentem um número pequeno, chegam a atrapalhar o sistema no momento em que a Seagi direciona uma viatura dos órgãos de segurança ou do Corpo de Bombeiros para atender a uma ocorrência que não existiu. Oliveira Filho esclarece que quando isso acontece, o autor do trote pode ser responsabilizado, como prevê o código penal, com multas e até prisão, desde que seja configurado o crime.

“Existe o trote atendido e o trote despachado. Neste ano, foram mais de 53 mil ligações, sendo que nem a metade foi de ocorrências. Pessoas ligaram para saber de política, saber dos bombeiros, como se ativa um chip telefônico, falar que estão solitárias ou até mesmo para dizer ao atendente que a voz dele é bonita. Na maioria dos casos, essas ligações são feitas por idosos e por crianças e adolescentes. Quando o operador percebe que não é uma ocorrência, ele alerta e desliga a chamada”, disse.

