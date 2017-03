PM-AM dispensa efetivo feminino em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Em razão das comemorações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira (8), o subcomandante geral da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), coronel Walter Cruz, anunciou, nesta segunda-feira (6), por meio do Boletim Geral (BG) da instituição, que todo o efetivo feminino da corporação será dispensado na quarta.

A medida, segundo a PM-AM, vale para todos os servidores do sexo feminino, sejam do setor administrativo ou operacional. As mulheres deverão retornar ao trabalho na quinta-feira (9) após o feriado comemorativo.

De acordo com Walter Cruz, a medida integra o calendário comemorativo em alusão aos 180 anos da PM-AM, comemorado este ano.

“Será um impacto de mais ou menos 10% em todo o efetivo da PM-AM e, para isso, vamos trabalhar com planejamento estratégico. O trabalho será reposto com policiais do sexo masculino e, com isso, não haverá impacto no serviço que é prestado à segurança pública do Estado”, salientou o subcomandante geral da PM-AM.

Ainda segundo Cruz, as policiais que atuam no policiamento de rua serão substituídas por policiais do sexo masculino, que deverão trabalhar em regime de escala extra, seguindo o sistema de Gratificação de Tropa (GE) da PM-AM.

Isac Sharlon

EM TEMPO