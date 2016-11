PM acusado pelo desaparecimento de jovens no Grande Vitória diz receber ameaças de morte

O aspirante da Polícia Militar (PM), Luiz Ramos, apontado como responsável pelo desaparecimento de três jovens após uma abordagem policial, na madrugada do último dia 29, no bairro Grande Vitória, Zona Leste, disse ao EM TEMPO, neste domingo (6), que vem sofrendo ameaças de morte por traficantes de drogas da área.

Segundo Luiz Ramos, ele está sendo acompanhado por psicólogos e psiquiatras por conta das insinuações de que ele está envolvido no desaparecimento de Alex Júlio Roque, 25, Rita de Cassia Castro da Silva, 19 e Weverton Marinho Gonçalves, 21. O PM foi obrigado a se mudar com a família por causa das ameaças sofridas.

“Estou tomando medicamentos, não estou bem. Eu e minha família estamos passando por uma situação muito difícil. Tivemos que nos mudar por conta dessas ameaças. Vocês da imprensa deveriam comparar o histórico desses jovens e das famílias deles com o meu histórico, principalmente na corporação. Procurem saber sobre o meu comportamento”, frisou, ao relatar que há uma briga entre traficantes na área, o que pode estar ligado ao sumiço do trio.

O aspirante disse, ainda, que os jovens podem estar em qualquer lugar, inclusive, viajando.

Manifestação

Familiares do trio desaparecido, visto pela última vez, dentro de uma viatura da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), marcaram para esta segunda-feira (7) uma manifestação para chamar a atenção do poder público quanto as buscas pelos jovens. A mulher de Weverton, Andresa Andrade, 19, informou que o ato está marcado para iniciar às 13h, em pontos do bairro que ainda serão definidos.

Entenda o caso

Menos de 24 horas após o sumiço do trio, familiares, com apoio de outros moradores, montaram barricadas, ateando fogo em pneus e pedaços de madeira para cobrar das autoridades providências para a localização dos jovens. Os manifestantes suspeitam que os três jovens desaparecidos tenham sido vítimas de homicídio pelos policiais militares após uma abordagem feita na madrugada do dia 29 de outubro.

O titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Ivo Martins, ouviu os envolvidos na última quinta-feira (3), onde, aproximadamente, 18 policiais prestaram esclarecimento sobre o caso.

“Todos os policiais militares que atuam nesta unidade serão ouvidos a nível de esclarecimento. Vamos saber quem saiu, quem entrou de plantão e colher o maior número de informações sobre o desaparecimento desses jovens”, disse o delegado no dia.

Uma fonte policial informou que o desaparecimento dos jovens pode ter motivação passional. Uma das linhas de investigação é que um PM tenha envolvimento amoroso com Alex e que este seja um dos motivos da abordagem sem crime aparente e o sumiço de todos. A Polícia Civil ainda não fechou as linhas de investigação do caso.

Até o final das investigações, Os militares continuarão afastados das respectivas funções por precaução, tirando serviço administrativo no Comando Geral da PM.

