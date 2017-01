‘Pluft, o fantasminha’ promete muita diversão neste sábado

Clássico da literatura brasileira – “Pluft, o fantasminha” irá promover muita diversão e aventura, além de mostrar a importância de quebrar preconceitos, para quem for conferir a peça no sábado (21), com as sessões de 15h e 18h, no Teatro Manauara. O texto de Maria Clara Machado, que foi encenado pela primeira vez em 1955, agora ganha os palcos por meio da Companhia Vila Teatro (SP), que encerra turnê na capital amazonense. Ação, efeitos especiais e um grande cenário prometem atrair um público de todas as idades.

A história é sobre Pluft (Maicon Francelino), um fantasminha que vive com a mãe fantasma (Larissa Carneiro) e o tio dorminhoco Gerúndio (André Grecco) em um sótão. A sua rotina muda quando ele conhece uma encantadora menina chamada Maribel (Giovanna Federzoni), a mocinha da história. A princípio, os dois ficam com medo um do outro, mas com o passar do tempo, eles vão se conhecendo e passam a formar uma bela amizade. O enredo ainda conta com o Pirata Perna-de-Pau (Pablo Meireles) que está em busca do tesouro do capitão Bonança Arco Íris – avô da menina – e também dos marinheiros (André Rissi, Cecílio Tavares, Ronaldo Saad) que vão ajudar a menina que foi raptada pelo pirata.

Uma das sócias do Authas Produções Criativas – responsável por trazer o espetáculo –, Patrícia Sperb Pinheiro destaca que a peça é muito importante pois apresenta valores que crianças e adultos vão gostar bastante.

“Primeiro, a história faz parte da cultura brasileira. Todo mudo vai adorar. As meninas vão ficar loucas com a Maribel. Além disso, quem vê a peça vai identificar elementos como auto estima, coragem, amizade, quebra de preconceitos, solidariedade. As pessoas vão se identificar. Além disso é muito divertido e dinâmico também, porque a plateia pode interagir com os atores” disse.

