Plenário da CMM aprova investigação contra Wilker Barreto por assédio moral

Wilker sugeriu que Comissão de Ética investigue sua atitude contra Joana D'Arc

O plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, nesta segunda-feira (5), o requerimento de autoria do presidente do Poder Legislativo Municipal, Wilker Barreto (PHS), que solicita a instauração de procedimento de investigação na Comissão de Ética para apurar suposta prática de assédio moral e psicológico praticada por ele contra a vereadora Joana D’Arc Protetora dos Animais (PR).

O documento, aprovado com votos contrários dos vereadores Plínio Valério (PSDB), William Abreu (PMN) e Chico Preto (PMN), e já encaminhado à Comissão de Ética para o início do processo investigatório, tem como objetivo apurar denúncias relatadas pela vereadora nas redes sociais e noticiadas pela imprensa.

No documento, Wilker Barreto solicita que as providências sejam tomadas de maneira célere, transparente e que todas as notas taquigráficas e gravações das sessões da CMM, do ano de 2017, sejam remetidas ao Conselho de Ética para apurar as supostas práticas.

“Estou fazendo esse procedimento de forma tranquila e serena. Acredito que o presidente da Comissão de Ética, Wallace Oliveira (PTN) possa ter tranquilidade de elucidar os fatos”, disse Barreto.

Vereadora não acredita na isenção da Comissão de Ética

Joana D’Arc

Em sua fala, a vereadora Joana D’Arc considerou o requerimento do presidente equivocado e colocou em dúvida a competência da Comissão de Ética para investigar assédio moral. Justificou, ainda, que a Comissão de Ética é formada apenas por homens.

O presidente da Comissão de Ética, Wallace Oliveira assegurou, por outro lado, que vai trabalhar com todos os parâmetros necessários e com discernimento. O vereador disse entender que os excessos devem ser tratados e norteados e que todos aprendam com o ocorrido e que à frente desse trabalho terá toda a isenção que cabe o caso.

“Não vejo outra forma de agir, senão recorrer a Comissão de Ética”, afirmou. Professora Jacqueline também acredita que o fato, pela repercussão que tomou, precisa ser esclarecido para que não fique parecendo uma agressão contra a mulher. “Não precisamos nos vitimizar. Somos iguais nos direitos e nos deveres”, lembrou.

