Plaza Shopping recebe o II Fórum Jovens Lideranças Contábeis do CRC-AM

Pensando em integrar profissionais e estudantes de contabilidade em um evento comprometido com a formação, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amazonas (CRCAM), realiza o II Fórum Jovens Lideranças Contábeis, no dia 20 de maio, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento é voltado para Profissionais e Estudantes da área contábil, visando atentar para os profissionais recém registrados no CRCAM e acadêmicos praticamente egressos do curso de Ciências Contábeis, alunos que se tornarão profissionais registrados em um futuro breve.

Segundo David Gomes, coordenador do setor de Desenvolvimento Profissional do CRCAM, é importante o debate de uma nova perspectiva da profissão contábil baseados em um mundo moderno. “A era digital está em constante modificação, por isso é necessário que os profissionais da contabilidade e futuros contadores vislumbrem um perfil do profissional qualificado para as transformações, onde os líderes motivados visem um futuro promissor que área contábil oferece”.

O fórum abordará temáticas como: Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), e-Social, Balanço Socioambiental, Empreendedorismo Contábil, Inovação e Tecnologias na área Contábil. Além da palestra magna “O Novo Perfil do Profissional Contábil no Mundo Moderno”, ministrada pelo Roberto Dias, contador de Belo Horizonte.

Os interessados podem se inscrever através do site.

Com informações da assessoria