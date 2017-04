Plaza Shopping comemora a Páscoa com Oficina de Máscaras

O Coelhinho da Páscoa já confirmou sua presença na Oficina de Máscaras, que acontece no próximo dia 16 de abril, das 11h às 21h, n Praça de Alimentação, no 2º piso do Manaus Plaza Shopping. Quem estiver no shopping está convidado a participar.

A programação é voltada para crianças de até 12 anos, acompanhadas pelos pais. A Oficina de Máscaras está animada com brincadeiras, pinturas de desenhos e pinturas faciais com tema da páscoa para toda criançada entrar no clima da Oficina de Máscaras, com um espaço preparado especialmente para registro fotográfico com direito à escolha de roupas e acessórios, além de distribuição surpresa de chocolates.

Além disso, a gerente de marketing, Luciana Carvalho, adianta que a criançada terá segurança e opção de brincadeiras diversas como Pula-Pula, Espaço Game, confecção de máscaras, confecção de bombons de chocolate e a participação de sorteio e brindes especiais. “Estamos nos preparativos nesta ação da páscoa para que a família possa aproveitar a data com o conforto e de uma forma criativa”, afirmou a gerente.

O valor do passaporte é R$ 5,00 e pode ser garantido no SAC, em frente à loja TV Lar, no térreo do Manaus Plaza Shopping. A ação tem a parceria com as lojas Cacau Show, Lojas Americanas, Livraria Bom Livro e Wizard.

Com informações da assessoria