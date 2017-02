Plaza sedia ‘Coca-Cola Anime Jungle’ neste fim de semana

O público de Manaus, que tem fascínio pela cultura pop e japonesa, poderá acompanhar de perto o “Coca-Cola Anime Jungle”, que será realizado neste fim de semana, sábado e domingo, dias 11 e 12 de fevereiro, das 13h30 às 20h, no Manaus Plaza Shopping, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Os ingressos estão sendo vendidos no Espaço Cliente, do centro de compras, em frente à loja TV Lar (1º piso), no valor de R$ 30 (para os dois dias) e R$20 (um dia).

De acordo com os organizadores do evento, os preparativos estão a todo vapor para receber, nesta edição do evento, cerca de oito mil otakus , como são conhecidos os fãs de games, animes e mangás.

A partir das 13h30, o Manaus Plaza inicia a programação, que já tem atrações confirmadas para a primeira edição deste ano; são os youtubers conhecidos como o Afreim, do canal TaaFUCK, voltado para o Minecraft com mais de 2,5 milhões de inscritos.

O Muca Muriçoca, dono de um canal de entretenimento e humor, classifica seus vídeos como “vlogs toscos, com coberturas de eventos animes, gamers e outros, sempre com o intuito de divertir, levando a informação de um jeito bem cafona”. E assim tem desde 2012 até hoje inscritos na casa dos três milhões.

Nyvi Stephan, a youtuber com canal voltado para vlogs e live streams ‘Just Dance!’, e apresentadora de gamers, e-sports (esportes eletrônicos) há quase dois anos. Nyvi já apresentou algumas das principais edições de campeonatos de e-sports do país.

Outro convidado ilustre é o Detonator, ex-vocalista da banda Massacration – banda rock de metal cômico e fundador da ‘Banda Detonator e As Musas Do Metal’, conhecido como filho do Deus Metal. Este personagem é interpretado por Bruno Sutter,

Diante de uma programação recheada o Centro de Conveções será lugar de muitos competições e muitas atividades que serão realizadas, como o campeonato de Counter-Strike:GO, Dota 2 e League of Legends, campeonatos de video games (FIFA 17, PES 2017, Mortal Kombat X, Super Smash Bros for Wii e Guitar Hero 3 – Legends of Rock)

Campeonatos de card games (Pokémon e Yu-gi-oh), campeonato de Cosplay, competição de K-POP, exibição de Animes, Anime Sharing, e RPG e TCG.

Mais detalhes da programação do evento você confere nas redes sociais do Coca-Cola Anime Jungle ou no telefone: (92)99198-8076.

Com informações da assessoria