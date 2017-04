Plaza comemora oito anos com música e cabine fotográfica

Já se passaram oito anos desde a inauguração do Manaus Plaza Shopping, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, e durante esse tempo o centro de compras cresceu, passou por muitas mudanças e já recebeu milhares de pessoas. E para comemorar esta data o mall preparou uma programação gratuita, repleta de atrações para toda a família.

No dia 1º de maio, às 13h30, o shopping recebe os artistas Carlos Batatas, Edilson Santana e Roberley Assis que prometem apresentar ao público toadas que relembrem o Tvlândia, evento responsável pela explosão do ritmo do boi na capital. Para o jantar a programação de músicas ao vivo segue com Klinger Araújo, Vanessa Alfaia e Roberley Assis que se apresentam com dançarinos das 19h às 21h.

Outra atração que promete agitar a festa é a cabine fotográfica que estará à disposição do público de forma gratuita. Fotos instantâneas que o cliente poderá levar para casa para eternizar este momento.

Para a superintendente do shopping, Josana Mundstock, essa programação é uma forma de agradecer ao público que faz parte desse crescimento. “O nosso foco é sempre oferecer conforto, comodidade e lazer, fazer cada vez mais desse shopping um lugar familiar, e nesta data queremos passar isso, que nossos clientes fazem parte dessa família.”

A comemoração acontece das 13h às 21h. Lembrando que a as atrações serão inteiramente grátis.

Centro de compras

O Manaus Plaza Shopping, inaugurado no dia 1º de maio de 2009, possui mais de 80 opções nos setores de comércio, alimentação, lazer e serviços. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo a praça de alimentação funciona das 11h às 21h e as lojas das 14h às 20h.

O Plaza tem equipe de segurança própria, nove andares de estacionamento e um Centro de Convenções com opção de montagem de salas modulares para atender de 50 a 3000 pessoas sentadas. Aproximadamente, 25 mil clientes frequentam o local, diariamente.

Serviço:

O que? Aniversário do Plaza Shopping

Quando? 1º de maio (segunda-feira), das 13h às 21h

Quanto? Entrada gratuita

Onde? Manaus Plaza Shopping, Av. Djalma Batista, 2100 – Chapada

Com informações da assessoria