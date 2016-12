‘Playboy’ terá modelo plus size em edição on-line

A “Playboy” terá a modelo plus size Fluvia Lacerda como capa de sua edição de verão. A revista, considerada de colecionador e com preço maior que um exemplar regular, só pode ser adquirida on-line, no site da publicação.

“Meu povo, nem consigo expressar o êxtase de ver esse projeto lindo concretizado”, disse Fluvia em seu perfil do Instagram.

Ela também destacou ser a primeira modelo plus size na capa da revista e ter sido clicada na Amazônia, onde foi criada.

“Fotografei na minha linda Roraima, com o apoio dos meus melhores amigos, cercada pela natureza incrível da terra que me criou, livre e empoderada pela certeza de que debaixo da minha própria pele eu posso estar, viver e concretizar tudo aquilo que quiser”, declarou.

Fluvia nasceu no Rio e morou na região norte do país antes de se mudar para Nova York, quando tinha 16 anos, para estudar inglês. Acabou descoberta pelo mundo da moda e se tornou uma das modelos plus size mais requisitadas.

Apesar de a revista já estar sendo vendida no site da “Playboy” o envio começará a ser feito nesta quinta (22).

Neste ano, a revista já teve Ju Romano, blogueira e modelo plus size, em suas páginas. No entanto, ela não foi capa.

FolhaPress