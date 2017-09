Plateia: trinta anos divulgando a cultura do Amazonas

Hoje, ao receber a edição do jornal Amazonas EM TEMPO (ou procurá-la em alguma banca), o leitor terá em mãos uma publicação trintenária. Ou seja: são 30 anos levando informação para o Estado. O que talvez muitas pessoas não saibam é que o jornal – que surgiu em 1987, com projeto gráfico assinado por Tide Hellmeister – foi o primeiro a ter um caderno exclusivo dedicado à cultura: o ARTE FINAL.

Seja fazendo ou contando história, a editoria, que atualmente é chamada de PLATEIA, tornou-se referência ao divulgar, refletir e fomentar cultura e arte locais. O desafio de aproximar o leitor desse universo, ainda pouco explorado, à época, permanece até hoje como objetivo diário.

Hermengarda Junqueira, responsável pelos primeiros passos do Amazonas EM TEMPO é só elogios para sua obra-prima. Em sua visão, a cultura abordada nos noticiosos é algo de suma importância.

“Os cadernos de cultura dos jornais são uma feliz invenção do jornalismo brasileiro, que deram a oportunidade ao leitor de se informar sobre as coisas do espírito, da alma. Se informar sobre arte, literatura e assuntos inerentes que outrora não recebiam o devido relevo que hoje têm. O caderno PLATEIA, começou bem e está indo melhor ainda, pois tem se preocupado com a abordagem de fatos interessantes e importantes para a cultura do Amazonas”, disse “Menga”, ressaltando que, diariamente, acompanha e faz leitura do caderno.

“Eu vejo com muita simpatia o trabalho do PLATEIA. Também vejo com muito entusiasmo e admiração a atuação dos jornalistas que fazem seus trabalhos com muito esmero”, completou, parabenizando os profissionais que atuam no caderno.

Visão do primeiro editor

O caderno de cultura fez sua estreia junto com o jornal, que na época possuía 16 páginas. Um de seus primeiros editores foi o poeta, escritor e jornalista amazonense Aldisio Filgueiras. Para ele, o jornalismo cultural deve permanecer relevante neste momento marcado pelo crescimento das redes sociais, com novos caminhos para a criação e difusão de conteúdo. “As redes sociais não acabaram com o jornalismo, apenas evidenciaram a necessidade de se ter bons redatores, contando boas histórias. Por meio delas, abriu-se um novo leque de possibilidades para se falar de arte e cultura”, diz.

Democratização

Ao longo dos anos, o PLATEIA se consagrou como espaço de entretenimento, diversão e reflexão sobre as questões que a produção artística suscita no conjunto da sociedade. Diariamente, notícias do meio cultural, roteiros, tendências, dicas e histórias marcantes estampam as páginas do caderno que atinge públicos de todas as idades.

“O que nós propomos oferecer para os nossos leitores é um caderno diversificado. Tentamos, diariamente, mostrar cada vez mais serviços, mas sempre destacando vários segmentos da cultura que existem no Estado”, afirmou o editor do caderno, Guto Oliveira, que atua na casa há mais de 15 anos.

Para o secretário de Cultura do Estado, Robério Braga, o conteúdo produzido é fundamental para a democratização da cultura entre a população amazonense. “É muito importante o Amazonas ter um veículo sério, que apoia a cultura local. O Amazonas EM TEMPO é um difusor fundamental para o público e para os artistas, que têm suas produções divulgadas”, afirma.

Artista consagrada no Estado, a jornalista, atriz e apresentadora Norma Araújo, que já foi cronista do caderno, vê a cultura como um pilar na sociedade.

“O PLATEIA é essencial no nosso cotidiano, pois faz a gente se atualizar do que está acontecendo e, em seguida, viajar um pouco mais e sair da superficialidade”, avalia.

Dos concertos clássicos no Teatro Amazonas à arte urbana produzida nas ruas, o PLATEIA reafirma no dia do seu aniversário, o compromisso com o povo de divulgar e debater a cultura com o mesmo empenho das últimas três décadas.

Igor Lucas

EM TEMPO

