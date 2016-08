Plano tático para o jogo Brasil X Colômbia seguirá modelo usado na Copa do Mundo, divulga SSP

O plano tático e integrado de segurança para o Jogo Brasil e Colômbia, no dia 6 de setembro, na Arena da Amazônia, Zona-Sul de Manaus, foi apresentado nesta terça-feira (30) por representantes dos órgãos das esferas estadual e municipal envolvidos na organização do jogo, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2018. Já foram vendidos 33 mil ingressos.

Apresentado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o plano define as atribuições de cada uma das instituições na segurança do evento, que envolve 30 órgãos e mais de 1,5 mil servidores. As ações são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo o secretário executivo-adjunto de Planejamento e Gestão Integrada da SSP-AM, coronel Dan Câmara, o plano tático seguirá o modelo aplicado na Copa do Mundo 2014 em Manaus.

“Mantemos um plano similar de integração, pois o jogo é um evento com os mesmos moldes de organização da Copa. Essa integração visa assegurar a tranquilidade da população e de turistas no dia 06 de setembro na Arena da Amazônia, funcionando como um apoio para garantir a ordem pública”, explicou o coronel.

O objetivo do plano é proporcionar segurança integrada aos envolvidos no evento, por intermédio de ações de prevenção, policiamento ostensivo e pronta resposta necessários à realização do jogo. A segurança contempla escolta de delegações, segurança nos hotéis, centros de treinamentos, Arena da Amazônia e adjacências, bem como o treino aberto da seleção Brasileira no dia 03 de setembro na Arena, para o qual são aguardadas mais de 20 mil pessoas.

O jogo Brasil x Colômbia também contará com a instalação de câmeras nos perímetros interno e externo do estádio, onde interoperará em tempo real com o Sistema Integrado de Comando e Controle. Serão instalados na Arena da Amazônia o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, Local (CICC-L) e a Plataforma de Observação Elevada (POE).

Participam da operação representantes dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública (Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran-AM, DPTC, SSP-AM), Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer (Sejel); Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans); Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH; Sub Secretaria Municipal de Feiras, Mercados, Produção e Abastecimento (Subsempab); Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU); Conselho Tutelar; Vigilância Sanitária de Manaus – VISA Manaus, entre outros.

Com informações da assessoria