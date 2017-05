Plano de urgência para a saúde será lançado nesta quarta-feira

O governador David Almeida (PSD) e o secretário de Saúde, Wander Alves, anunciarão nesta quarta-feira (17) o plano emergencial na saúde, que envolverá ações e mecanismos para reduzir filas para cirurgias, exames e consultas. A iniciativa também será direcionada para potencializar o abastecimento de medicamentos.

Segundo Alves, o planejamento está em processo de finalização desde a última quinta-feira e encontra-se com a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) para elaborações de diretrizes e ajustes. “Essa organização envolve muitas mudanças, trabalhamos até neste último fim de semana”, informou. Por enquanto, ainda não está confirmado o local em que acontecerá o anúncio do pacote de medidas.

Questionado sobre o momento em que a matéria irá chegar até a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para votação, ele esclarece que, como se trata de um assunto urgente, David Almeida solicitou a atenção de todos os deputados. “Assim que anunciarmos o plano emergencial na saúde, vamos juntos colocá-lo em prática”, salientou.

Para o governador, é importante dar as condições necessárias para que o servidor motivado possa exercer plenamente o seu papel para beneficiar a população. “Vamos, dentro de um cronograma, trabalhar essas questões que estão atrasadas e, assim, tranquilizar os servidores”, explicou

Desde que foi empossado no cargo, na semana passada, David Almeida ressaltou ainda que a saúde é um dos grandes desafios do seu governo e que, por isso, nomeou como novo secretário da Susam o administrador hospitalar Wander Alves, ex-diretor do Hospital Adventista, em Manaus. “Ele é um grande administrador hospitalar, conceituadíssimo em todo Brasil. É, exatamente, o profissional que precisamos para este momento”, explicou.

As modificações na área da saúde são uma das primeiras alterações na gestão de apenas uma semana do governador David Almeida. Outra iniciativa, que promete ser uma das marcas da administração, serão as obras para viabilizar a melhoria no trânsito na capital. Na manhã de ontem, ele esteve no canteiro de obras da avenida das Flores, dando ordem de serviço para a conclusão do trecho que compreende a avenida Timbiras e Santa Etelvina.

Quando finalizado, o novo eixo viário ligará as zonas Norte e Leste, em 17 quilômetros de extensão, diminuindo distâncias, o consumo de combustível e o tempo em trânsito. “Nós não temos tempo a perder. Vamos dar segmento ao cronograma. Nosso período de administração é curto, mas nós queremos fazer do êxito e da eficiência a marca do nosso governo”, enfatizou Almeida.

Além das sete mudanças no secretariado anunciadas na última sexta-feira, David também anunciou, ontem, que o atual secretário estadual do Meio Ambiente (Sema), Antônio Stroski, irá acumular a função de diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em substituição a Ana Aleixo. Stroski tem experiência na pasta. Antes de assumir a Sema, em 2015, ele estava à frente do Ipaam.

