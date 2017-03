Plano de mobilidade inicia com reforma dos abrigos em Manaus

A implementação do plano de mobilidade urbana de Manaus está prevista para iniciar na próxima segunda-feira (27), quando a prefeitura fará o anúncio da ação que irá preparar os abrigos para receber o novo sistema de modal, que está em fase estudo.

Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), as reformas irão começar pelos abrigos situados no Centro e, posteriormente, pelas vias de circulação do novo sistema de transporte. Em seguida, os serviços se estenderão pelos pontos distribuídos pela capital. A SMTU informa que Manaus possui 4.209 pontos de ônibus cadastrados, sendo 41 plataformas de Bus Rapid System (BRS).

Dentre os modais em avaliação, estão o Bus Rapid Transit (BRT) e o Aeromóvel. A ideia é usar um modelo isoladamente ou uma combinação dos dois modais. Caso a opção venha a ser pela implantação do BRT, a estimativa é que sejam aplicados R$ 1,2 bilhão em investimentos e cerca de R$ 400 milhões em desapropriações. No caso do Aeromóvel, os valores estão sob análise e talvez não sejam necessárias as desapropriações.

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Manaus (Semcom) informou que vários estudos estão sendo realizados, sob a tutela do prefeito interino Marcos Rotta (PMDB), para ser definido o melhor modelo de transporte coletivo para a cidade, pelo prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB). Será levado em consideração o custo-benefício. Ainda de acordo com a Semcom, o modal escolhido será anunciado após o término da licença médica do prefeito.

Entre as intervenções que devem ocorrer ainda este ano para a implantação do novo modelo de transporte coletivo, está a criação de novas vias troncais, a construção de novos terminais de integração e outras obras de mobilidade que devem se estender por, ao menos, 4 anos.

Integração da mobilidade

Para o especialista em Planejamento de Transporte José Carlos Xavier, o “Grafite”, que participou de reuniões setoriais com representantes da área de transporte, para auxiliar no plano de mobilidade urbana da capital, implantar um serviço de boa qualidade para o usuário, com integração de tarifas, é fundamental para que se tenha um sistema de transporte público eficiente nas principais capitais brasileiras. Essa foi uma das colocações ponderadas pelo especialista, que também foi secretário do Ministério das Cidades, no setor de Mobilidade Urbana.

Estratégia

“Grafite” sugere estratégias para uma política de mobilidade urbana sustentável, como vincular o planejamento da cidade ao sistema de transportes, priorizando o transporte público coletivo e o não motorizado, com exemplos de aumento de ciclovias, criação de corredores exclusivos e preferências para os ônibus, com calçadas acessíveis e faixas de pedestres, bem como medidas de racionalização do uso do automóvel.

Ele cita como experiência de sucesso Goiânia, com a criação do Corredor Universitário, com R$ 6 milhões de investimento e 3 quilômetros de extensão, implantado pela prefeitura da cidade e que permitiu uma melhoria no fluxo.

Bárbara Costa

EM TEMPO