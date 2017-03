Planeta Boi será realizado pela primeira vez em Manaus

Os levantadores de toadas David Assayag e Sebastião Jr, dos bumbás Caprichoso e Garantido, respectivamente, são as grandes atrações da primeira noite do Planeta Boi Manaus. O evento, tradicional em Parintins (distante 368 km da capital), onde é realizado desde 2003 após as apresentações no Bumbódromo, pela primeira vez acontece em Manaus nos dias 15 de abril e 3 de junho, no Copacabana Choperia, localizado na avenida do Turismo, no bairro do Tarumã, Zona Oeste.

A proposta, apresentada à imprensa e ao público na tarde desta terça-feira (21), na sede da Amazon Best em Manaus, é uma parceria entre o Movimento Amigos do Garantido e Movimento Marujada, e reúne, no mesmo evento, as principais toadas, músicos e personalidades do Festival Folclórico, em um ambiente que possa ofereça outras atrações diversificadas, como a música eletrônica.

“O Planeta Boi já está consolidado em Parintins e agora é a vez de Manaus. Queremos mostrar que as toadas também tem seu espaço garantido na noite manauara e que como dividir o mesmo ambiente com o público de outros gêneros como a música eletrônica”, explicou o diretor da Amazon Best, empresa responsável pelo evento e pela comercialização dos ingressos para o festival, Valdo Garcia.

Para o presidente do Movimento Marujada, do Boi Caprichoso, Carlos Nery, a iniciativa vai fortalecer e resgatar a influência dos Bumbás em Manaus. “Depois que termina o Carnaval, o público já pede as festas dos bois. Temos certeza que esta parceria vai valorizar a nossa cultura”, acrescentou.

Na avaliação da presidente do Movimento Amigos do Garantido, Izoney Thomé, o Planeta Boi vai atrair um novo público para as agremiações e também trazer aqueles que estão afastados. “Faz tempo que o público pede algo novo e diferente. Tenho certeza que juntos vamos levantar a bandeira do folclore amazonense e que este será o primeiro de muitos outros encontros”, ressaltou.

Além dos levantadores David Assayag e Sebastião Jr, a primeira festa em Manaus contará com a Marujada de Guerra e o apresentador Edmundo Oran, pelo lado Azul, e da Batucada e de Israel Paulain, apresentador do Garantido, além de muitos artistas convidados por ambas agremiações.

As entradas custam a partir de R$ 30 e podem ser adquiridas no local ou na sede da Amazon Best em Manaus (Rua Rio Juruá, 95, Vieiralves). As vendas dos ingressos para o 52º Festival Folclórico de Parintins prosseguem no site (Ingresso Rápido) e também nas sedes da Amazon Best em Manaus e em Parintins, de segunda a sexta-feira e também por call center (92.3085-7104 / 92.99389.3344).

