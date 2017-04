Planeta Boi Manaus volta dia 6 de maio no Copacabana

Depois do sucesso da estreia em Manaus em abril, a segunda edição do Planeta Boi Manaus está confirmada e acontece, no próximo dia 6 de maio, a partir das 21h, no Copacabana, com shows de David Assayag, Salomão Rossy, Prince do Boi e Tony Medeiros – além dos DJs Louis Santos e Mau Mau.

O evento, uma parceria entre Amazon Best e os movimentos Amigos do Garantido e Marujada, tem como proposta resgatar o ritmo de Parintins nas noites e festas em Manaus, atendendo o tradicional público bovino e, ao mesmo tempo, formando novas plateias com a mistura de ritmos e de estilos, reunindo num mesmo palco itens oficiais dos bumbás, com alguns dos principais nomes música eletrônica brasileira na atualidade.

“Havia uma grande demanda na capital pela volta da toada às noites manauaras. Com a excelente repercussão e a grande presença do público na primeira edição do Planeta Boi Manaus provam que as toadas também têm seu espaço na noite manauara e que podem dividir o mesmo ambiente com o público de outros gêneros como a música eletrônica”, avaliou o diretor da Amazon Best, Valdo Garcia.

Os ingressos para o Planeta Boi Manaus 2 já estão à venda com valores a partir de R$ 30 para pista.

DJ

Realizado pela primeira vez na Ilha Tupinambarana em 2003, o Planeta Boi tem como destaque nacional da sua segunda edição em Manaus, a apresentação do DJ Mau Mau, um dos principais ícones da música eletrônica nacional.

Com mais de 27 anos de carreira, iniciou no lendário Madame Satã, em São Paulo e, atualmente, é residente no D.EDGE, Mono e Lions, alguns dos principais clubs brasileiros.

Em seu extenso currículo, destacam-se as dezenas de prêmios, apresentações no Réveillon da avenida Paulista – uma das maiores festas de fim de ano do mundo – e em diversos países, como Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha, Turquia, Portugal, Argentina e Colômbia, entre outros.

O músico também tem singles e remixes para artistas como Rita Lee, Tim Maia, Adriana Calcanhoto e Marina Lima, além de muitos trabalhos lançados no exterior.

No mês passado, DJ Mau Mau foi confirmado ainda como uma das atrações do palco Eletrônica, na edição 2017 do Rock In Rio, ao lado de nomes como Black Madona, descrita por especialistas como a “a Lady Gaga da música eletrônica” e The Grandmaster Flash, um dos pioneiros da cena hip hop de Nova Iorque, indicado ao Hall da Fama do Rock and Roll em 2007 e tema de uma série no canal Netflix.

