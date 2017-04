Planeta Boi Manaus retoma artistas dos bois em eventos na noite de Manaus

Com direito a uma superestrutura, que inclui efeitos especiais e pirotecnia, a primeira edição do Planeta Boi Manaus acontece neste sábado (15), a partir das 21h, na casa de show Copacabana.

Tradição em Parintins, onde é sucesso entre moradores e visitantes da Ilha Tupinambarana desde sua primeira edição em 2003, o evento vai reunir, no mesmo palco, grandes artistas dos bois, com alguns dos grandes destaques da música eletrônica local e nacional na atualidade.

Nesta primeira versão do Planeta Boi Manaus sobem ao palco os artistas Leonardo Castelo, Israel Paulain e a Batucada, pelo lado Vermelho, mais David Assayag, Edmundo Oran e a Marujada de Guerra representando o lado Azul.

A amazonense May Seven e a gaúcha Analu Giacomelli são as DJs escolhidas para a estreia e muitas surpresas nas apresentações estão previstas.

“Tenho certeza que o público vai aprovar e se divertir muito com essa proposta inovadora do Planeta Boi. Será uma grande noite que vai entrar para a história das festas de Manaus”, disse DJ May Seven, diva da e-music no Amazonas e na região Norte, com apresentações em diversos clubs por todo o País.

Na avaliação do diretor-executivo da Amazon Best – empresa parceira dos movimentos Marujada e Amigos do Garantido no Planeta Boi e contratada pela direção dos Bumbás para comercializar os ingressos para o 52º Festival Folclórico – Valdo Garcia, o evento reintroduz as toadas nas festas de Manaus e oferece novas fontes de renda para as agremiações.

“Alguns anos atrás, era possível ouvir toadas todas as noites e em todos os lugares que tinham música ao vivo em Manaus. Esse espaço foi perdido e o Planeta Boi Manaus traz de volta nossa cultura para um novo público e mostra que há espaço para todos os estilos e gêneros, inclusive para as toadas de Parintins”, destacou Garcia.

Além da estreia no próximo sábado (15), outras duas edições do Planeta Boi Manaus já estão confirmadas na capital amazonense: 6 de maio e 3 de junho. Na Ilha Tupinambarana, a festa acontecerá no Parintins Convention Center, nos dias 30 de junho e 1º de julho, durante o Festival Folclórico de Parintins 2017.

A parceria entre os Bumbás e a Amazon Best promoverá ainda a realização, no dia 29 de abril, do show do cantor Belo na Cidade Garantido e, no dia 3 de junho, a apresentação da funkeira Ludmila, no curral Zeca Xibelão.

Com informações da assessoria