Planejamento sucessório é tema de palestra em Manaus

O ‘Bate-Papo em Família’, tema central que inclui a palestra sobre planejamento sucessório, foi criado para promover discussões importantes acerca do direito de família para profissionais, acadêmicos, operadores do direito e público em geral, interessado em questões ligadas aos temas correlatos. A primeira série de palestras ocorre no próximo dia 19 de Agosto, das 8h às 12h, no Hotel Intercity Premium Manaus, na rua Prof. Marciano Armond, 544 – Adrianópolis.

Na programação estão três palestras com especialistas nas áreas. “Holdings e fundos de planejamento sucessório e governança familiar”, com a Profa. Roberta Nioac Prado, “A experiência do inventário extrajudicial”, com a Tabeliã Priscila de Castro Pinto Agapito e “Doação e Testamento: vantagens e desvantagens”, com o Prof. Dr. José Fernando Simão.

Os debates terão como mediadores o juiz de direito e coordenador do Centro Jurídico de Solução de Conflitos e Presidente do IBDFAM, Gildo Alves de Carvalho Filho, o sócio-fundador da Andrade GC Advogados, Germano Costa Andrade e o Presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Amazonas (Sinoreg/AM), Marcelo Lima Filho.

As inscrições para a série de palestras devem se feitas pelo e-mail: [email protected] , que estarão atreladas à doação de uma lata de leite em pó ou um brinquedo.

Para o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Amazonas (Anoreg/AM), David Gomes David, a série de palestras é o resultado de um esforço concentrado interinstitucional para a criação de eventos que promovam o crescimento intelectual de operadores do direito.

“Nós estamos trazendo a Manaus nomes importantes do direito, em nível nacional, palestrantes em grandes eventos e com atuação importante na área para colocar à disposição dos profissionais do Amazonas, conhecimentos fundamentais para a boa aplicação das leis relacionadas aos temas”, declarou David.

Palestrantes

José Fernando Simão – Professor Associado do departamento de Direito Civil da Universidade de São Paulo – Largo de São Francisco. Livre-docente, Doutor e Mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Professor do Curso de Especialização da Escola Paulista de Direito. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo e Vice-Presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões do IASP. Membro do IDCLB – Instituto de Direito Comparado Luso-brasileiro, do BRASILCON – Instituto Brasileiro de Política e Defesa do Consumidor e do Conselho Editorial do jornal Carta Forense, do IDP – Instituto de Direito Privado. Membro do IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família, Diretor Nacional do Conselho Consultivo (2014/2015) e Diretor Cultural do IBDFAM/SP (2014/2015). Professor do Complexo Damásio de Jesus e de Especialização em várias Faculdades do Brasil. Advogado em São Paulo. Autor de obras jurídicas.

Priscila de Castro Teixeira Pinto Lopes Agapito – Tabeliã de Notas de SP capital, ex oficial registradora civil de pessoas naturais e ex advogada. Professora em diversas instituições de ensino como Escola Superior da Advocacia e Escola Superior da Magistratura, Cursinhos Damásio de Jesus e Flavio Monteiro de Barros. Diretora da Comissão de Notários e Registradores do IBDFAM Nacional.

Roberta Nioac Prado – Advogada formada pelo Mackenzie/SP em 1995, possui doutorado em Direito Comercial (USP/SP 2004). Possui larga experiência em projetos de governança corporativa e de planejamento patrimonial e sucessório para empresas familiares e famílias empresárias. É coordenadora do GEEF – Grupo de Estudos de Empresas Familiares do GVLaw/Direito GV. Foi membro do Conselho de Administração do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e de algumas de suas comissões: Comissão de Conduta, Comissão de Governança em Empresas não Listadas, Comissão do 12o Congresso – Governança em Empresas Familiares. É autora de diversos livros jurídicos e de governança corporativa e familiar.

