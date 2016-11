Planalto avalia que acordo de delação da Odebrecht pode atingir ministros

A equipe de Temer avalia que a assinatura do acordo de delação da Odebrecht tem o risco de atingir a cúpula do governo, mas também pode acabar de vez com o “fantasma” que gera imobilismo em setores de Brasília.

Segundo assessores presidenciais, agora é preciso tomar conhecimento dos detalhes dos prováveis acordos dos executivos da empreiteira para saber a “exata dimensão” dos efeitos das revelações sobre a equipe ministerial e a base no Congresso.

A expectativa é que a delação gere turbulências no Palácio do Planalto e na Esplanada dos Ministérios, podendo inclusive atingir de forma irreversível assessores diretos do presidente. Em relação ao peemedebista, assessores avaliam que ele deve ser citado pelos executivos da empresa, mas nada que seja considerado fatal.

O Planalto não acredita que o conteúdo possa atingir diretamente o presidente, com a hipótese de citações laterais. Há o receio, contudo, de que envolva pelo menos quatro ministros e aliados do governo em siglas como PSDB, PMDB e DEM.

Em relação ao que é considerado o “lado bom” da delação, um assessor de Temer disse à reportagem que a assinatura do acordo vai pôr fim ao clima de “incerteza e insegurança” no mundo da política. Segundo o auxiliar, será como separar de vez o joio do trigo para que o país comece nova etapa de sua história.

A preocupação de uma ala do governo é que a indefinição sobre a delação da Odebrecht estava retraindo investidores que já planejavam aplicar recursos no Brasil, mas decidiram fazer uma “parada estratégica” até que o acordo venha a público.

Com a necessidade de homologação da delação premiada pelo STF, o governo federal não acredita que haverá tempo para que o conteúdo dela possa prejudicar as votações da proposta do teto de gastos públicos no Senado. Há o receio, contudo, que ela afete a discussão da reforma previdenciária, que deve ser enviada em dezembro ao Congresso e já enfrenta resistências de deputados e senadores.

Valdo Cruz e Gustavo Uribe

FolhaPress