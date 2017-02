PL que prevê incentivo à cultura será debatido na Câmara

Artistas e produtores amazonenses já se movimentam para estar presentes na solenidade de entrega do projeto de lei que concede incentivos fiscais a projetos culturais realizados na capital, entregue pelo prefeito Arthur Virgílio Neto ao presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Wilker Barreto, na próxima sexta-feira (10), às 10h.

Na noite da última segunda-feira (6), Arthur assinou a minuta da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que prevê fomento para o segmento em Manaus. Agora, o projeto vai seguir para o Poder Legislativo.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, ressaltou que, uma vez instituída a lei, haverá ainda um decreto de regulamentação que vai normatizar o trâmite de como os artistas e agentes culturais deverão obter os recursos. Ele lembrou ainda o valor histórico da lei, que é uma demanda da classe artística de muitos anos.

“Este é um projeto de lei que vem sendo sonhado pela classe artística de Manaus há muitos anos e passou por muitas gestões. Desde 2013, quando o prefeito Artur Neto assumiu, viemos trabalhando, nos debruçando em cima de estudos, feitos pela Semef (Secretaria Municipal de Finanças) sobre o impacto dessa lei no orçamento da cidade e só agora conseguimos viabilizá-la por que há realmente condições de executá-la. Acreditamos no compromisso de todos os envolvidos para a aprovação”, afirmou.

Nonato Tavares, ator e diretor de teatro, acredita que a lei vem em boa hora. “É uma necessidade de quem produz cultura na capital. É fundamental para desenvolver projetos. Isso vai facilitar a captação

de recursos”, opinou.

Para Tavares, é necessário um trabalho conjunto dos artistas locais para a aprovação da lei na Câmara. “Agora, precisamos sensibilizar os vereadores em favor dessa possível conquista para os artistas. Essa etapa será mais uma luta e nós estamos nos mobilizando para chegar junto na sexta e fazer essa sensibilização”, adiantou.

Ricardo Risuenho, diretor da Companhia de Intérpretes Independentes, endossa a utilidade desse instrumento legal. “A lei vai ajudar muito. Nesse momento de crise, em que é tão dificultoso conseguir patrocínio, teremos a oportunidade de ver a nossos projetos aprovados, saindo do papel”, disse.

Sobre a lei

O projeto de lei vem sendo elaborado desde 2008, com a participação de todos os segmentos artísticos locais, e busca captar recursos de empresários amazonenses para fomentarem a cultura regional.

Caso seja aprovada, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura irá isentar empresas de tributos municipais, como o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS). O dinheiro que seria destinado a esse imposto será direcionado aos projetos culturais. A lei prevê a sensibilização tanto do empresariado quanto a capacitação de artistas para a apresentação de seus projetos.

A legislação já conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio), mas não se restringe a essas instituições. Pelo texto, será possível permitir que artistas possam dialogar com empresas nacionais com sede em Manaus, por meio dos editais de seleção e pelo fundo municipal de apoio.

Poderão obter financiamento artistas instituições culturais e folclóricas que atendam às exigências impressas na lei. Além disso, as empresas poderão optar por destinar o tributo ao Fundo Municipal de Cultura, gerido pelo Conselho Municipal de Cultura, que vai selecionar os projetos.

