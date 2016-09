Pixote é a atração do aniversário de 4 anos do Copacabana neste domingo

Um dos fenômenos nacionais do pagode, o grupo Pixote se apresenta em Manaus no dia 4 setembro, véspera de feriado, no Copacabana Chopperia, localizado na avenida do Turismo, no Tarumã. O evento, em comemoração ao aniversário de 5 anos da casa de pagode mais famosa da cidade, inicia às 15h.

Com mais de 20 anos na estrada, o grupo já se apresentou diversas vezes na capital amazonense. O vocalista do grupo, Dodô, disse que o público pode esperar por um grande show, recheado de clássicos do grupo, como os hits “Insegurança”, “Brilho de Cristal”, “A Lua e Eu”, “Fissura”, “Mande Um Sinal” e “Meu Amor”. O show terá mais de uma hora e meia de duração, segundo o cantor.

O líder do grupo disse ainda que além de sucessos já conhecidos do público, o grupo vai cantar também músicas inéditas do CD intitulado “Fetiche”, novo trabalho do grupo, que tem previsão para ser lançado no próximo mês. “Vamos tocar as músicas que não podem faltar no nosso show. Esperamos que o público curta intensamente cada momento do show”, afirma o cantor.

No total, serão mais de dez horas de show. Além da apresentação do grupo Pixote, o público vai curtir o show dos grupos Cuka Fresca, Dsamba, Cacildis, Loka Tentação, VemkSambar, ToqueDsamba, Vai Garotão, Uendel Pinheiro, Cantor Gui, Joubert do Ases, Pagode dos Amigos e do intérprete oficial da escola de samba da Aparecida, Wilsinho de Cima.

O vocalista da banda Vai Garotão, Netinho Carvalho, disse que a casa é um local importante, no qual a banda sempre toca. “O Copacabana já se consolidou como uma casa de referência nesse segmento do pagode e samba na capital”, assegura.

No show, Netinho disse que vai apresentar junto com o grupo o melhor do samba de raiz e um mix com sucessos de grupos nacionais como Sorriso Maroto, Raça Negra, Fundo de Quintal, entre outros. “Estamos animados, vamos fazer um supershow para celebrar a data de aniversário do Copacabana. O público já vai ficar no clima para cantar e receber o grupo Pixote”, disse Netinho.

Expectativa

A gerente do Copacabana Chopperia, Daniela Vogel, disse que o evento vai contar com uma superprodução e estrutura. A casa espera receber mais de 4 mil pessoas no local. “Estamos com uma estrutura montada com palco, camarote e área front stage, essa última é um espaço próximo do palco com visão privilegiada, banheiros e bares exclusivos, além de locais para carregar o celular”, contou a gerente.

No dia do evento, os dançarinos do Casarão de Dança de Manaus terão uma participação especial, com uma apresentação durante o show da Banda do Pagodão, formada por integrantes de banda locais que fazem parte do casting do Copacabana, revela a gerente.

Daniela destacou ainda a satisfação de comemorar os 5 anos do espaço, e lembra que o local sempre busca trazer as melhores atrações nacionais e locais para o público. “Poder fazer um evento desse grandioso para nossos amigos, pois é assim que chamamos nossos clientes, é um presente muito grande”, disse a gerente.

O segundo lote de ingressos já está disponível e pode ser adquirido no Copacabana Chopperia, ou nos postos de venda autorizados. Pista no valor de R$ 30 e front stage R$ 70 (meia-entrada).