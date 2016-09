Pitbull ataca cabo da PM após foragido da justiça ser abordado por viatura

Um cão da raça Pitbull atacou com uma mordida na mão esquerda, o cabo da Polícia Militar F. Paixão, na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 17h30, na rua Dr. Dalmir Câmara, no bairro São Jorge, Zona Oeste. O caso ocorreu durante uma abordagem policial a um homem, de identidade não revelada, que passeava com o animal sem o uso da focinheira.

De acordo com os policiais, o cabo observou que o homem passeava com o animal de maneira proibida e que trazia riscos às pessoas que passavam na via pública. Ele desceu da viatura para orientá-lo sobre o deslocamento correto do cachorro em local público. Entretanto, o homem – que era procurado por envolvimento com o tráfico de drogas – pensou que iria ser preso e estimulou o animal para seguir na direção do cabo.

O fato ocorreu exatamente no horário em que os alunos da Escola Estadual Fueth Paulo Mourão saíam da unidade educacional. O PM se esquivou do ataque, mas ainda assim o cachorro mordeu a sua mão. O ferimento foi considerado leve.

Para chamar a atenção dos populares e insinuar que estava sendo acuado pelo militar, o suspeito tirou o celular do bolso e começou a filmar a ação. Segundo os policiais, a intenção era demonstrar um suposto abuso de poder por parte do policial – que precisou apontar a arma na direção do animal para evitar um novo ataque.

“Estávamos em patrulhamento de rotina, quando percebemos que havia um homem com um cão da raça Pitbull perto de estudantes e das pessoas que passavam na rua. Ele estava fora do horário permitido para passear com cães em via pública e o animal estava sem a focinheira. Pelo risco decidimos abordá-lo para orientar o cidadão, mas o dono do animal colocou o cão para cima de mim. Ele mordeu a minha mão e o suspeito começou a me filmar, para enganar que estávamos abusando da lei. Tivemos que mobilizar o animal apontando a arma e prender o rapaz”, contou o cabo F. Paixão.

Segundo a Polícia Militar, o homem é procurado por tráfico de drogas e foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Uma viatura da polícia chegou ao local para levar o animal até a casa do indivíduo, localizada na Rua Cunha Melo, no São Jorge.

