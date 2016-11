Pistoleiros voltam a atacar em Parintins; primo de vereador eleito leva cinco tiros e seu estado é grave

Parintins (AM) – Por volta das 2200 horas desta quarta-feira (2), o autônomo Reni da Cunha Teixeira, 43, primo do vereador eleito Tião Teixeira, chegava a sua residência no conjunto Macurani, centro de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), quando foi surpreendido por dois homens que o esperavam escondidos atrás de uma árvore.

Um deles se aproximou do autônomo e gritou duas vezes: “perdeu! Perdeu!” Em seguida efetuou três disparos contra o mesmo. Após os tiros a dupla fugiu na motocicleta tomando rumo ignorado.

O autônomo foi levado para emergência do hospital regional Jofre Cohem, onde foi submetido a uma cirurgia que durou cerca de cinco horas.

Ele sobreviveu e segue internado no referido hospital. Seu estado de saúde é considerado delicado.

Esse foi o primeiro ataque de pistoleiros na cidade no mês de novembro. Em outubro ocorreram um homicídio e uma tentativa de homicídio praticada por dois pistoleiros em moto.

Tadeu de Souza

Correspondente do grupo GRN