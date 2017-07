Pistoleiros são presos com colete de mototaxistas em Tabatinga

Dupla foi presa no momento em que tentava matar peruano

A Polícia Militar de Tabatinga prendeu Alciney da Silva Lopes, de 32 anos de idade e Valdino Moraes de Oliveira Filho, de 36 anos, após abordarem a dupla na tarde desta quinta-feira (14), no momento em que disparavam contra um peruano identificado como Moisés Jaime Pérez, de 28 anos, no final da tarde desta quinta-feira (13), em Tabatinga, na região do Alto Rio Solimões.

A dupla tentou fugir, mas acabou cercada pelo apoio dos motociclistas da própria Polícia Militar. Ao revistarem os suspeitos, foi encontrada uma pistola de fabricação Argentina, calibre 380 mm com uma munição intacta. Outros objetos foram encontrados com os infratores, como celulares, dinheiro, um colete de mototáxi, , além da própria motocicleta, uma Yamaha Crypton, 115 cc

A vítima foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tabatinga com estado de saúde estável, segundo a PM. Os suspeitos foram conduzidos até a delegacia do município, onde ficarão á disposição da justiça.

