Pistoleiro da FDN é preso por envolvimento em mais de 10 homicídios

Apontado como pistoleiro da facção criminosa Família do Norte (FDN) e autor de mais de 10 homicídios, Maycon Lima da Costa, o ‘Cachaçinha’,31, foi preso na tarde desta quarta-feira (18), dentro da residência dele, situada na rua T4, bairro Compensa, Zona Oeste. Além de matar, o suspeito esquartejava ou decapitava as vítimas.

Segundo a polícia, há uma semana, ‘Cachacinha’ foi baleado na perna durante uma troca de tiros com traficantes da organização criminosa rival, Primeiro Comando da Capital (PCC), que tentaram matar o suspeito em um acerto de contas.

Conforme um policial civil da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), depois de uma denúncia informando o paradeiro do pistoleiro, os policiais foram até a residência do suspeito, quando a companheira de ‘Cachaçinha’ abriu a porta. Os policiais então entraram na casa e efetuaram a prisão do pistoleiro que estava deitado na cama dele, uma vez que foi baleado na perna por traficantes do PCC.

Ainda segundo o policial, o pistoleiro tem três mandados de prisão em nome dele pelo crime de homicídio. O pistoleiro foi levado à Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), onde prestou depoimento e confessou a autoria em cinco assassinatos. Em seguida, ele foi levado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

Ana Sena

EM TEMPO