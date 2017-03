Pistoleiro colombiano é condenado a 29 anos de prisão em Tabatinga

O pistoleiro colombiano, Hector Damian Cardoso Catachunga, conhecido como “La Morte”, foi condenado a 29 anos de prisão durante o julgamento ocorrido no Tribunal do Júri de Tabatinga (a 1107 quilômetros de Manaus), na última terça-feira (28). Conforme o processo, “La Morte” é acusado dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado contra o cabeleireiro, Evaldo de Assis Lima, em abril de 2012.

De acordo com informações do Ministério Público do Estado (MPE-AM), “La Morte” foi contratado para matar o cabeleireiro no município. Na primeira tentativa, o pistoleiro atirou contra a vítima que sobreviveu ao atentado. Ao saber que o alvo não tinha morrido, o pistoleiro voltou ao local e o executou com dois tiros na cabeça.

O promotor Carlos Firmino afirmou que o júri acatou as acusações feitas pelo Ministério Público, que pediu pela condenação do acusado. “Achei que a sentença reflete a alta culpabilidade do acusado, sendo proporcional ao desvalor da conduta hedionda”, afirmou.

EM TEMPO