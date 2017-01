Pistoleiro acusado de matar 11 pessoas é preso

Apontado como responsável pelo homicídio de 11 pessoas, suposto pistoleiro Thalys José Nascimento Costa, 20, foi preso e apresentado na manhã desta terça-feira na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Segundo a polícia, o suspeito confessou a autoria de cinco assassinatos, no entanto, há provas apontam que Thalys estaria envolvido em outros seis homicídio. Todas as execuções foram encomendadas por traficantes da facção criminosa Família do Norte, a FDN.

De acordo as informações do delegado Torquato Mozer, adjunto da DEHS, o suspeito que é conhecido como “Neném”, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão pelo homicídio de Jeberson Coelho Rodrigues ocorrido em agosto do ano passado.

O pistoleiro vai responder também pela execução de Tiago Neves de Oliveira, Fabrício Damasceno Lima, Francisco Júlio Gomes dos Santos, Dailton Lobo Golvin e Carlos Eduardo Ferreira Silva.

Neném foi autuado por cinco homicídios qualificados e indiciado por mais seis assassinatos. Ele será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Ana Sena

EM TEMPO