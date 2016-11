Piscina da Vila Olímpica ganhará estrutura da Rio 2016

Manaus terá uma pitada olímpica em agosto do ano que vem. É o que promete a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), que confirmou na última terça-feira (1º) que a Vila Olímpica herdará uma das piscinas da Rio 2016. A notícia deixou atletas amazonenses ansiosos pela chegada das novas estruturas.

Foi o caso de Luisa Marilac, que é uma das maiores promessas na natação e triathlon do Amazonas. Emocionada e ansiosa, ela declara que chegou a se assustar com a notícia, pois será um privilégio poder nadar numa piscina que foi usada nos Jogos Olímpicos do Brasil.

“Eu enlouqueci quando recebi a notícia, e fico muito feliz de ver a estrutura que nossa cidade está recebendo. Não vejo a hora de poder estrear o local, treinar e poder evoluir cada vez mais no esporte. A chegada dessa piscina irá trazer vários benefícios e conquistas para todos da natação amazonense”, declara Luísa.

Outra pessoa que também ficou feliz com a notícia foi o paratleta Simplício Campos, que teve a oportunidade de ver a piscina durante sua passagem como torcedor pela Rio 2016, enquanto passava sua lua de mel na Cidade Maravilhosa.

“Durante as competições pude ver a qualidade da piscina e, se não me engano, os blocos de partidas também virão para cá. Eles são fundamentais para nossa largada, e nos ajudam muito na hora da prova. Não vejo a hora de poder treinar lá e poder alavancar ainda mais minha carreira esportiva”, fala Simplício.

O nadador também destacou os pontos positivos do local, declarando que, pela qualidade das estruturas, grandes profissionais da área de natação também devem se interessar por ministrar aulas no local, aumentando a qualidade no alto rendimento dos atletas e atraindo também competições de grande porte.

“Acredito que tudo irá mudar com a chegada dessa nova piscina, pois profissionais de ponta devem querer ministrar aulas no local, contribuindo para nossa capacidade esportiva evoluir mais ainda. Sem falar na questão dos grandes eventos que virão para cá, contribuindo para nossa maior visibilidade esportiva”, finaliza o atleta.

Para o presidente da Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada), Vitor Hugo Lopes Façanha, o “Botinho”, a vinda da estrutura será mais que um gol de placa para os esportes aquáticos de Manaus, pois além de ótima estrutura, os atletas poderão ter um conhecimento mais profundo dos parâmetros internacionais e chegarem a um patamar maior após cada treino e competição no local.

“Não há nem o que discutir, sem dúvida já é uma grande vitória para os esportes aquáticos de Manaus, com parâmetros internacionais e qualidade de grande porte. Mesmo com a estrutura antiga já tínhamos competições nacionais na Vila, e agora as chances de o local receber outros eventos é maior ainda. Só tenho que parabenizar a atual gestão da secretaria de esportes pelo feito para a vinda dessa nova estrutura”, diz.

Demora na entrega gera críticas

É notória a vitória do esporte amazonense com a chegada da nova estrutura olímpica. Porém, o contratempo com o atraso para a entrega da piscina da Vila Olímpica tem gerado transtorno para quem ficou sem ter onde treinar.

De acordo com o Presidente da Fada, “Botinho”, as principais áreas afetadas foram: natação comunitária, iniciação esportiva e natação terapêutica, que estão completamente paradas desde que o local ficou fechado para as obras, que deveriam ter sido finalizadas até dezembro de 2015.

“Não há dúvidas de que ter uma piscina olímpica será perfeito para todos nós. O problema é o tempo que estamos sem ter onde treinar, onde há mais de um ano estamos tendo que contar com o apoio de parceiros para dar sequência em nossa agenda de atividades anuais. Só para se ter um exemplo, a natação comunitária conta com cerca de 80 alunos, iniciação esportiva de 800 a mil e a terapêutica com cerca de 80, e esses números são mensais, resultado num total de quase mil pessoas prejudicadas por mês, sem ter suas atividades esportivas, e isso há mais de 1 ano”, explica.

Preocupado com o futuro das atividades da federação, “Botinho” decidiu então buscar o apoio do Clube do Trabalhador (Sesi), e após o primeiro contato a parceria foi concretizada, e desde lá as atividades vêm sendo realizadas no local.

“Foi mais ou menos nessa época de novembro que procurei a diretoria do Sesi, eles entenderam a situação e decidiram firmar uma parceria conosco. Desde lá eles têm sido um ótimo parceiro para todos nós da Fada, e se não fosse por eles nem sequer teríamos onde disputar nossos eventos do ano que vem, tanto que já estamos até discutindo o calendário de 2017 para as futuras competições”, conta.

“Botinho” ainda destacou que mesmo os times com clubes saíram prejudicados com a situação, pois aos fins de semana sempre iam treinar na Vila Olímpica pelo fato de suas piscinas serem ocupadas aos sábados e domingos.

“Aos fins de semana, essas equipes sempre contavam com a piscina da Vila, pois as piscinas de seus clubes eram disponibilizadas para visitantes. Várias equipes sofreram com as consequências da falta do local, e infelizmente algumas tiveram até que ser desfeitas, como foi o caso da equipe do Instituto Pedro Nicolas, que não conseguiu dar sequência em seus trabalhos com todos os membros”, lamenta.

Wal Lima

Jornal EM TEMPO