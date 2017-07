Piratas vão agitar o Parque Cidade da Criança neste fim de semana

A diversão começa às 14h30 com a Pintura Facial com distribuição de senhas no Hall de Entrada até às 16h – Divulgação

A programação deste fim de semana, dias 22 e 23/7, no Parque Cidade da Criança, irá contar com atividades lúdicas como Pintura Facial, Zumba Family, Show Musical, Treinamento Pirata e outras.

No sábado, a diversão começa às 14h30 com a Pintura Facial com distribuição de senhas no Hall de Entrada até às 16h. Das 16h30 às 18h vai rolar o Treinamento Pirata, onde as crianças participam de uma gincana, em que o melhor pirata vence. Já às 18h15 a diversão fica por conta do Zumba Family no Hall de Entrada, que vai até às 19h. Às 18h será a vez de Jack e os Piratas agitarem o Anfiteatro até às 19h30.

No domingo, a Pintura Facial permanece no horário das 14h30 às 16h, mas desta vez, na Praça de Alimentação do parque. Das 16h às 17h vai ocorrer um show musical com o cantor Isaac Amorim, também na Praça de Alimentação. Em seguida, os personagens infantis vão fazer a alegria da criançada durante a sessão de fotos na Vila Feliz, que vai das 17h às 18h. Por fim, encerrando a programação do final de semana, os pequenos poderão se divertir nas Brincadeiras Populares no Hall de Entrada.

O parque está localizado na Rua Castro Alves, s/n, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, e é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Com informações da assessoria