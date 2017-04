‘Piratas do rio’ são presos com fuzil, rifle e colete da PM

Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) de Coari (distante 362 km de Manaus) prenderam neste domingo (9), Regilson Pinheiro Correia, de 36 anos, vulgo “Cacheado” e Dayana Bruço Cordovil, de 19 anos, conhecida como “Loirinha dos Piratas”. A dupla é suspeita de participar de uma quadrilha especializada em roubos e furtos de embarcações.

Com a dupla a polícia apreendeu cinco armas de grosso calibre, entre elas um Fuzil Parafal calibre 7,62, de uso exclusivo das Forças Armadas, uma espingarda calibre 12 e um rifle calibre 38.

Segundo o comandante do 5º BPM, major Pedro Moreira, por volta das 12h um cidadão procurou a sede da PM do município, com boletim de ocorrência em mãos informando que teve sua lancha furtada na madrugada do último sábado (8).

“Rapidamente a Polícia Militar montou uma equipe fortemente armada para fazer frente ao combate contra piratas de rios e seguiu em direção ao Lago Coari Grande, onde supostamente a lancha havia sido avistada pela última vez”, informou Moreira.

Durante as abordagens a equipe policial recebeu denúncias informando que a quadrilha de um famoso pirata de rio, identificado como Ilcemar Coelho Ribeiro Filho, 31, vulgo “Cimarzinho”, estaria abrigada na Comunidade Andirá, na casa de “Cacheado”.

Após patrulhas pelo local indicado, os policiais conseguiram surpreender os infratores que fugiram para uma área de mata. Durante a perseguição a equipe policial conseguiu capturar o “Cacheado”. Os policiais continuaram as buscas e encontraram escondido no igapó uma lancha equipada com motor 150 HP. Ao ser questionado a procedência da embarcação, “Cacheado” confessou que se tratava da lancha da quadrilha de “Cimarzinho”, que conseguiu fugir para mata com outro comparsa, identificado apenas como “Marcos”.

Na embarcação, foram encontrados um colete balístico, que foi possivelmente roubado da Polícia Militar do Amazonas, gandolas camufladas, e recipientes para armazenamento de grande quantidade de combustível.

Os policiais continuaram as buscas nas proximidades e encontraram escondidas sob uma lona de plástico, um Fuzil Parafal calibre 7,62, supostamente furtado do Batalhão do Exército em Tefé, uma espingarda calibre 12 com 10 munições e um rifle calibre 38.

Os policias também realizaram uma busca na casa de “Cacheado”, no local foi encontrado um rádio de comunicação amador, munições de fuzil 7,62, uma luneta, um carregador de pistola 380 com 10 munições intactas, uma carabina de ar comprimido e de materiais que serviriam de apoio para os piratas de rio, como um telefone rural, e uma geladeira abastecida com alimentos.

Na ação os policiais apreenderam ainda outro bote equipado com motor 15 HP, que também servia de suporte aos criminosos. Na casa de “Cacheado”, foi detida a “Loirinha dos Piratas”, que informou ser a namorada de “Cimarzinho”, chefe da quadrilha.

Para o comandante do 5° BPM, o trabalho desarticulou e enfraqueceu uma perigosa quadrilha de piratas de rio, que perdeu diversas armas usadas em seus crimes, e representou a retirada de armamento pesado que poderia ser usado contra as Forças Policiais. O comandante ainda ressaltou que os trabalhos devem ser intensificados na região.

“Esta foi a primeira de muitas ações que serão realizadas para combater esses criminosos que atuam nos rios e lagos de Coari, roubando pessoas de bem e abastecendo a cidade com drogas tomadas de traficantes nos rios”, disse Moreira.

Com informações da assessoria