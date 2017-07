‘Piratas do rio’ que praticavam crimes no Solimões são presos em Coari, no AM

Os suspeitos estariam praticando roubos no Rio Solimões nas Comunidades Camará, Lauro Sodré e Murituba

Dois homens conhecidos como “piratas do rio”, foram detidos pelo 5° Batalhão de Polícia Militar de Coari (distante 369 Km de Manaus), por praticarem crimes em comunidades rurais do município localizadas no Rio Solimões.

De acordo com Comandante, Major Pedro Moreira, a unidade foi acionada por ribeirinhos que denunciaram os infratores. Os ribeirinhos afirmaram que os suspeitos estariam praticando roubos no Rio Solimões nas Comunidades Camará, Lauro Sodré e Murituba, localizadas no município de Coari.

Ainda segundo as denúncias, um homem conhecido por “Dilson” estaria guardando em sua casa situada na Comunidade São Livramento, uma embarcação e parte de um armamento que pertenceria a uma quadrilha que praticava roubos no rio comandada por Marinildo, o “Pixó” que seria morador de uma das comunidades.

Leia mais: Piratas do rio são presos com fuzil, rifle e colete da PM

A polícia conseguiu identificar a casa do suspeito situada à margem de um igarapé. Foi feito um cerco e realizaram abordagem ao homem identificado como Dilsomar Gomes Moraes, de 44 anos, o “Dilson” que inicialmente negou qualquer envolvimento nos crimes, informando desconhecer “Pixó”, e que não guardava nenhuma embarcação ou armamento.

Ainda durante o cerco, foi localizado na área um homem identificado como Wurgecirley Peres, de 18 anos, conhecido por “Careca” envolvido em vários furtos de embarcações tipo voadeira na orla da cidade de Coari. Ele declarou aos policiais que possuía uma oficina e confirmou que teriam escondido a embarcação em um igarapé e o armamento também estaria no local.

A embarcação de alumínio tipo voadeira com capota marítima e motor de popa Yamaha 100 HP foi encontrada a cerca de 50 metros da casa do suspeito. Nas buscas na casa de “Dilson” foram encontradas duas gandolas táticas camufladas, usadas geralmente por esses tipos de infratores. Também foram encontradas quatro armas de fogo tipo espingarda, sendo três de calibre 12 e uma calibre 32, embaladas em um saco de fibra. Dentro de um cômodo da residência foram encontradas 102 munições de calibre 12 enroladas em um saco de pano, dentre outros objetos como toca cd automotivo, cordão metálico e relógio.

Diante dos fatos, todos receberam voz de prisão e foram conduzidos e apresentados à autoridade judiciária da delegacia de Coari para as providências cabíveis. Ainda foram realizadas diligências para localizar “Pixó”, porém, as equipes não obtiveram êxito. Conforme o Comandante, através dos depoimentos de Wurgecirley e Dilsomar foi feito pedido de prisão preventiva dos suspeitos não localizados, que estão sendo procurados pela polícia.

Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Piratas dos rios’ fazem arrastão no píer de hotel de luxo na Ponta Negra

Família é feita refém em flutuante próximo a Anamã, por bando conhecido como ‘Piratas dos Rios’

Suspeito de integrar quadrilha de ‘piratas do rio’ é preso com drogas e armas na Zona Leste de Manaus