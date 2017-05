‘Piratas’ causam pânico em embarcações no AM

Os furtos, roubos e ataques de “piratas dos rios” a embarcações preocupam o setor de transporte fluvial e, principalmente, os passageiros que sofrem com a violência durante as ações dos criminosos.

De acordo com dados obtidos junto à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que ao longo do ano passado, foram 28 ocorrências de assaltos. Nos primeiros três meses deste ano, foram registrados sete casos, quase o dobro em comparação ao mesmo período do ano passado, que apresentou quatro assaltos.

Por conta do crescimento das ações criminosas, passageiros de embarcações e pescadores se tornaram presa fácil dos ladrões, que agem a qualquer hora do dia ou da noite, roubando barcos, canoas, material de trabalho e tudo o que tem valor.

“Não temos como reagir e nos prevenir. Certa vez, tivemos que parar o barco para apanhar passageiros de uma comunidade, mas quando eles entraram no barco anunciaram o assalto”, contou Joaquim Rosa, 49, proprietário de uma embarcação que sofreu assalto no rio Solimões, no início deste ano.

Outra vítima foi o pescador Adeni Mazulo, que há 33 anos atua no setor pesqueiro e disse que ficou sem o barco, que também era usado para o transporte da família. “Até agora, não temos nenhuma pista dos criminosos.

O caso está sendo investigado pela polícia”, lamenta o pescador. O crime aconteceu no último mês, na orla de Iranduba, a 25 quilômetros de Manaus, próximo ao frigorífico Friúba. Segundo a vítima, além do barco, os criminosos levaram todos os equipamentos de pesca.

Termo para coibir crimes

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Estado do Amazonas (Sindarma) assinaram, no último dia 15, um termo de cooperação técnica com o objetivo de dar mais segurança para as atividades fluviais no interior do Estado. O termo de cooperação irá beneficiar os municípios do interior do Estado, onde os registros apontarem maiores índices de roubos, furtos, receptação e desvios de combustíveis em regiões fluviais. Conforme o protocolo, que estabelece como permanente a operação Ratos D’Água, serão realizadas operações policiais com apoio do Sindarma para coibir esses crimes.

Náferson Cruz

EM TEMPO