Pirarucu manejado é comercializado a preços populares na Sema

Em torno de 250 quilos de quilos de pirarucu salgado e seco vão estar à venda, nesta sexta-feira (21), na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), na avenida Mário Ipiranga Monteiro, n° 3280, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul, a preços populares. O pescado é fruto de manejo legalizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Cujubim, a 1100 quilômetros de Manaus, e será comercializado por pescadores de famílias ribeirinhas que residem na unidade de conservação. A venda ocorrerá de 8h às 17h.

A manta do pirarucu será vendida a R$ 15 e o filé a R$ 18. A iniciativa segue as normas de manejo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e conta com autorização da Sema. Segundo o engenheiro de pesca e assessor da Sema, Flavio Ruben, o manejo do pirarucu estimula a conservação da espécie, gera renda para famílias de pescadores e contribui para a manutenção de estoques de peixes.

“Graças ao apoio das famílias das unidades de conservação a pesca ilegal, com a redução do estoque de pirarucu, tem sido combatida. É por meio do manejo que se consegue manter o estoque da espécie e os próprios ribeirinhos entendem a importância desse procedimento e lutam contra a pesca ilegal e comercialização do pirarucu de origem irregular. A Sema apoio essa iniciativa. E se não for fruto de manejo, com anuência da Sema e Ibama, ou a piscicultura, a pesca do pirarucu é proibida.”, destacou

Outros pontos de venda

No mesmo período, pescadores das RDS Mamirauá e Cujubim comercializarão pirarucu fresco e salgado na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), na rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, de 8h às 18h. No sábado (22), a venda ocorrerá na Feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam), na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Crespo, zona Sul, de 8h às 12h.

Com informações da assessoria