Pirarucu manejado de Fonte Boa deve abastecer Manaus para as festas de fim de ano

Pescadores do município de Fonte Boa (632 quilômetros de Manaus) iniciaram na segunda-feira (24) a pesca de, aproximadamente, duas toneladas de pirarucu manejado, que devem chegar à capital na última semana de novembro, em função movimento das festas de fim de ano.

Os produtores têm como meta dobrar quantidade vendida em poucas horas na última semana, quando mais de uma tonelada do peixe fresco e seco foi colocada à venda por associações comunitárias das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá e Cujubim na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

“Atualmente, alguns setores do rio Solimões têm um bom estoque protegido e licenciado pelo Ibama, que está pronto para a pesca. Queremos trazer para Manaus, onde há mais divulgação e um preço mais em conta para os produtores”, explicou o presidente da associação de moradores da reserva, José Ranolfe.

Na ocasião, cerca de 15 peixes foram vendidos a preços populares, garantindo em poucas horas uma renda média de R$ 1 mil por família. Mesmo considerando os custos de transporte até Manaus, a venda na cidade fez com que os produtores tivessem a renda mais que dobrada.

“Quando você vende na cidade de Fonte Boa, há um custo de conservação muito similar ao que é gasto em Manaus: é preciso ter gelo e combustível para manter o estoque pronto para a venda. Por aqui, conseguimos vender o produto há um preço mais em conta para os pescadores, compensando em poucas horas o investimento em gelo e transporte”, explicou o coordenador da FAS para o Solimões, Edvaldo Correa.

Sustentável

Além de gerar renda às famílias ribeirinhas, segundo Edvaldo, o manejo sustentável de pirarucu promove a conservação da espécie, pois estimula a manutenção de estoques de peixe nos lagos das Unidades de Conservação (UCs). Além disso, todas as partes do peixe são aproveitadas na comercialização, aumentando a rentabilidade do negócio.

“O filé, a carcaça e a ventrecha têm muita saída na região, e sempre que possível, estão presentes no cardápio do manauense. Já o couro do peixe tem um mercado de bolsas e outros acessórios em expansão no país, e no caso do Solimões, sempre com muita procura do setor especializado”, explicou.

O projeto, liderado pela FAS em parceria com o Fundo Amazônia/BNDES, beneficia cerca de 200 famílias da RDS Mamirauá, em 18 setores. São cerca de 2 mil pessoas beneficiadas ao todo pelo Programa de Geração de Renda (Bolsa Floresta), cuja produção em parte é comercializada nos municípios de Tefé e Fonte Boa, e outra destinada para Manaus.

O projeto tem apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Mamirauá, da Operação Amazônia Nativa (Opan) e do governo do Amazonas, por meio das Secretarias de Estado do Meio Ambiente (Sema), de Produção Rural Sustentável (Sepror) e da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Com informações da assessoria