Pintura facial e tirolesa agitam o Parque Cidade da Criança

Com muita aventura e animação, o Parque Cidade da Criança, localizado no Aleixo, zona Centro-Sul, terá programação especial neste fim de semana, 1º e 2 de abril. Pintura facial e sessão de fotos com o tema ‘A Bela e a Fera’ são alguns dos destaques que irão divertir a garotada.

No sábado, 1°, a programação começará a partir das 14h30, com a ‘Pintura Facial’, na Praça de Alimentação. Para as crianças que curtem adrenalina, haverá, das 15h30 às 18h, as aventuras na ‘Tirolesa’. Em seguida, a partir da 18h, o público infantil poderá participar das famosas ‘Brincadeiras Populares’.

No domingo, 2, a programação segue com o mesmo roteiro, destacando a sessão de fotos com o tema ‘A Bela e a Fera’, das 18h às 19h, no Teatro do Parque.

O Parque Cidade da Criança está localizado na Rua Castro Alves, s/n, Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. O horário de funcionamento é de terça-feira a sexta-feira das, 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 20h.