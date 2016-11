Pintores são presos no Morada do Sol após roubarem clientes em lanchonete na Zona Leste

Dois homens foram presos em flagrante, no conjunto Morada do Sol, na manhã desta segunda-feira (7), por policiais civis do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os pintores automotivos Marcos Antonio Andrade, 20, e Leonardo Andrade de Brito, 27, são suspeitos de roubarem clientes de uma lanchonete na Zona Leste da capital.

Segundo a delegada da unidade, Joyce Coelho, ambos foram presos por volta das 11h, na oficina onde trabalhavam, situada na rua Santa Rita, no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. Com os suspeitos, foram encontrados utensílios das vítimas do roubo feito na Zona Leste: cinco aparelhos celulares, um relógio de pulso, uma carteira e uma chave de veículo, subtraídos das vítimas durante o delito, ocorrido uma hora e meia antes da apreensão.

“Tivemos conhecimento do fato após a formalização do registro de ocorrência de três pessoas que foram vítimas da dupla. O roubo aconteceu por volta das 9h30, em um estabelecimento localizado na rua Marquesa dos Santos, no bairro Coroado”, explicou Joyce Coelho.

Conforme Joyce Coelho, as vítimas informaram que Leonardo, em posse de uma arma de fogo, subtraiu os objetos e empreendeu fuga junto com Marcos em um veículo modelo Celta. “A partir do boletim de ocorrência, os policiais civis, durante as diligências, conseguiram localizar os infratores, que foram interceptados em uma oficina. Também verificamos que o carro utilizado para o delito pertencia a um cliente da oficina, que o teria deixado no lugar para ser pintado”, informou.

A titular do 11º DIP afirmou que as investigações em torno do caso irão continuar no sentido de encontrar e apreender a arma de fogo utilizada na ação criminosa e um aparelho celular que também foi subtraído durante o delito. “Verificamos, ainda, que Leonardo estava cumprindo pena por tráfico de drogas em regime semiaberto no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e há um mês estava em liberdade”, disse.

Leonardo e Marcos foram presos em flagrante por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Com informações de assessoria